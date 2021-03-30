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Рада відновила закупівлі "пакунків малюка" через Prozorrо

Новость на русском → Україна, Вівторок 30 березня 2021 15:10
Рада відновила закупівлі "пакунків малюка" через Prozorrо Фото: Рада прийняла закон для закупівель "пакунків малюка" через Prozorrо (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

В Україні закупівлю "пакунків малюка" відновлять через Prozorro. Верховна рада схвалила відповідний законопроект №5064 у цілому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

Документ підтримали 307 парламентарів.

Рада відновила закупівлі &quot;пакунків малюка&quot; через Prozorrо

Закон пропонує визначити органи соціального захисту населення за місцем проживання батьків установами, які призначають і здійснюють виплату/видачу державної допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами.

У документі прописана вартість допомоги "пакет малюка" в розмірі трьох прожиткових мінімумів на дітей до 6 років на момент проведення аукціону та подальше визначення кінцевої ціни в результаті аукціону.

"Ми будемо мати зниження витрат з державного бюджету при закупівлі товарів для комплектування допомоги "пакет малюка" через систему Prozorro. Електронний аукціон буде вести до зниження кінцевої ціни, однак це не матиме ніякого негативного впливу на якість товарів", - зазначено в пояснювальній записці.

Нагадаємо, раніше цей закон підтримав комітет Верховної ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Анонсувалося, що народні депутати на позачерговому засіданні 30 березня можуть відновити закупівлю "пакунків малюка" через систему Prozorro.

Як писало РБК-Україна, "пакети малюка" і раніше купували через Prozzoro, але через проблеми із закупівлями парламенту довелося прийняти закон, щоб купувати їх через Управління ООН.

Через місяць після цього Кабінет міністрів відновив видачу "пакета малюка".

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