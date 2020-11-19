В Україні можливі порушення руху транспорту через ожеледицю

Фото: ожеледиця (РБК-Украина)

У четвер, 19 листопада, в Україні на дорогах очікується ожеледиця. Це може призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За прогнозом синоптиків, ожеледиця на дорогах буде спостерігатися сьогодні у східних регіонах (І рівень небезпечності, жовтий).

Нагадаємо, 19 листопада, в Україні вдень буде спостерігатися прохолодна та суха погода з мінливою хмарністю. Однак вже вночі у східних регіонах очікуються сильні морози до -14 градусів.

Також РБК-Україна повідомляє, що цього тижня в Україні будуть морози до -10. Найхолодніше буде у східних регіонах, де в нічний час термометри покажуть дуже низькі температури.

Крім того, синоптики розповіли, якою буде погода в Україні до кінця року. Вони прогнозують, що зима буде не такою аномально теплою, як в минулому році.