До +12 тепла та без опадів: прогноз погоди на сьогодні 

Фото: погода в Україні (РБК-Україна)

Сьогодні, 10 листопада, погода в Україні буде прохолодною, однак без опадів. Температура повітря в регіонах коливатиметься від +5 до +12 тепла.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Таким чином, сьогодні на всій території України очікується мінлива хмарність. Найвищу температуру стовпчики термометрів покажуть у південних та деяких західних областях.

У західних областях температура повітря вдень буде в межах +5 +12 тепла. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +1 +4.

У центральних та північних областях температура вдень становитиме від +5 до +9, а вночі вона опуститься до +1 +5 градусів.

У східних та південних областях температура вдень буде від +6 до +11, а вночі від +2 до +7.

Прогноз у Києві

Сьогодні у Києві та області спостерігатиметься мінлива хмарність. Температура повітря вдень становитиме від +6 до +9, а вночі від 0 до +5.

Нагадаємо, 10 листопада, у західних областях України буде спостерігатися сильний туман. Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

Крім того, РБК-Україна повідомляло, що на країну насуваються сильні тумани та похолодання.