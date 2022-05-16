В Україні через збройну агресію РФ загинули 229 дітей

В Україні в результаті збройної агресії Росії загинули 229 дітей. Всього постраждали понад 650 дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення офісу генерального прокурора України в Telegram .

Найбільше в результаті російської агресії постраждало дітей в

"Станом на ранок 16 травня 2022 року понад 650 дітей постраждали в Україні в результаті повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційними даними ювенальних прокурорів 229 дітей загинули і більше ніж 421 поранені", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 15 травня під час евакуації мирного населення в Сєвєродонецьку під обстріл потрапив автомобіль патрульної поліції. Там були діти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.