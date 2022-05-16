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В Україні через збройну агресію РФ загинули 229 дітей

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Київ, Понеділок 16 травня 2022 08:37
В Україні через збройну агресію РФ загинули 229 дітей Фото: В Україні через збройну агресію РФ загинули 229 дітей (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

В Україні в результаті збройної агресії Росії загинули 229 дітей. Всього постраждали понад 650 дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення офісу генерального прокурора України в Telegram.

"Станом на ранок 16 травня 2022 року понад 650 дітей постраждали в Україні в результаті повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційними даними ювенальних прокурорів 229 дітей загинули і більше ніж 421 поранені", - йдеться в повідомленні.

Найбільше в результаті російської агресії постраждало дітей в

  • Донецькій області - 140,
  • Київській - 116,
  • Харківській - 100,
  • Чернігівській - 68,
  • Херсонській - 48,
  • Луганській - 45,
  • Миколаївській - 44,
  • Запорізькій - 28,
  • Сумській - 17,
  • Києві - 16,
  • Житомирській - 15.

Нагадаємо, 15 травня під час евакуації мирного населення в Сєвєродонецьку під обстріл потрапив автомобіль патрульної поліції. Там були діти.

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