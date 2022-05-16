В Украине из-за вооруженной агрессии РФ погибли 229 детей
Фото: В Украине из-за вооруженной агрессии РФ погибли 229 детей (Getty Images)
В Украине в результате вооруженной агрессии России погибли 229 детей. Всего пострадали более 650 детей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора Украины в Telegram.
"По состоянию на утро 16 мая 2022 года более 650 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По официальным данным ювенальных прокуроров 229 детей погибли и более 421 ранены", - говорится в сообщении.
Больше всего в результате российской агрессии пострадало детей в
- Донецкой области - 140,
- Киевской - 116,
- Харьковской - 100,
- Черниговской - 68,
- Херсонской - 48,
- Луганской - 45,
- Николаевской - 44,
- Запорожской - 28,
- Сумской - 17,
- Киеве - 16,
- Житомирской - 15.
Напомним, 15 мая во время эвакуации мирного населения в Северодонецке под обстрел попал автомобиль патрульной полиции. Там были дети.
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