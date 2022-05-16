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В Украине из-за вооруженной агрессии РФ погибли 229 детей

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Киев, Понедельник 16 мая 2022 08:37
В Украине из-за вооруженной агрессии РФ погибли 229 детей Фото: В Украине из-за вооруженной агрессии РФ погибли 229 детей (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Украине в результате вооруженной агрессии России погибли 229 детей. Всего пострадали более 650 детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора Украины в Telegram.

"По состоянию на утро 16 мая 2022 года более 650 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По официальным данным ювенальных прокуроров 229 детей погибли и более 421 ранены", - говорится в сообщении.

Больше всего в результате российской агрессии пострадало детей в

  • Донецкой области - 140,
  • Киевской - 116,
  • Харьковской - 100,
  • Черниговской - 68,
  • Херсонской - 48,
  • Луганской - 45,
  • Николаевской - 44,
  • Запорожской - 28,
  • Сумской - 17,
  • Киеве - 16,
  • Житомирской - 15.

Напомним, 15 мая во время эвакуации мирного населения в Северодонецке под обстрел попал автомобиль патрульной полиции. Там были дети.

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