Евакуація із Сєвєродонецька: окупанти обстріляли автомобіль з дітьми

Сьогодні, 15 травня, під час евакуації мирного населення у Сєвєродонецьку під обстріл потрапив автомобіль патрульної поліці. Там були діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОДА Сергія Гайдая .

За його словами, у Сєвєродонецьку сьогодні неспокійно. Росіяни лякають населення та руйнують будинки. Охочих виїхати більшає.

Гайдай повідомив, що сьогодні із Сєвєродонецька вивезли 10 людей, з них чотири дитини та двоє маломобільних.

"Патрульні поліцейські змогли забрати 10 людей, автомобіль потрапив під обстріл. На щастя, без постраждалих, швидко проскочили. Сєвєродончани вже в безпеці", - написав Гайдай.