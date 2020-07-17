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В Україні водійські права почали видавати за новими правилами: що змінилось

Київ, П'ятниця 17 липня 2020 14:22
В Україні водійські права почали видавати за новими правилами: що змінилось
Фото: поліцейські (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Збільшується максимально допустима перерва в навичках керування - до трьох місяців

З сьогоднішнього дня набули чинності нові правила отримання водійських прав. Зокрема, перелік необхідних документів розширено.

Про це повідомляє прес-служба Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ.

Тепер при отриманні категорій ВЕ, С1Е, СЕ, D1E і DE можна підтвердити наявність навичок керування транспортними засобами за будь-якою з категорій В, С1, С, D1 і D.

Підтвердити навички керування транспортом можна також документом на право власності транспортного засобу іншого з подружжя, та документами, що підтверджують позику, оренду, лізинг, або тимчасовим реєстраційним талоном.

У разі відкриття декількох категорій іспит складається один раз за екзаменаційними білетами вищої категорії. Іспит припиняється, якщо особа користується додатковими електронними приладами.

Тривалість кожного етапу проведення практичного іспиту:

  • на майданчику - не менше 10 хв,
  • на дорозі - не менше 20 хв,
  • загалом - не більше години.

Тепер можливе відхилення від маршруту, якщо там ДТП або затори. Фото-, відеофіксація відбувається від початку кожного іспиту та ведеться безперервно до його завершення.

Результати іспитів протягом 10 робочих днів можна оскаржити. Встановлені підстави для анулювання посвідчення водія (у разі позбавлення права керування отриманого вперше, надання фіктивних документів тощо). Можливе виключення наявної категорії, якщо медичною довідкою вона не підтверджена.

Нагадаємо, у Міністерстві внутрішніх справ вважають, що побороли проблему купівлі водійських прав в Україні.

Зазначимо, для водіїв запустили зручний сервіс оперативних повідомлень про штрафи.

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