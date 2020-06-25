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У МВС кажуть, що водійські права вже не можна купити

Новини » Суспільство     25.06.2020 - 06:40
У МВС кажуть, що водійські права вже не можна купити
Фото: поліцейський (РБК-Україна)

У МВС заявили, що цю проблему долали останні п'ять років

У Міністерстві внутрішніх справ (МВС) заявили, що побороли проблему купівлі водійських прав в Україні. Цьому допоміг новий проект - у кожній машині екзаменатора є відеокамера, і зберігається запис того, як людина здає на права.

Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна заступник глави МВС Антон Геращенко.

За його словами, цю проблему долали останні п'ять років. Тепер всі тести є в інтернеті, і кожен бажаючий може пройти.

"Це треба бути дуже дурним товаришем, щоб не впоратися з цим", - сказав він.

Нагадаємо, з 22 травня сервісні центри МВС відновили проведення практичних іспитів на водійські права..Вони не працювали в рамках запровадження карантину.

Раніше повідомлялося, що Міністерство внутрішніх справ готує посилення покарання для водіїв, які постійно перевищують швидкість на дорогах, їх будуть позбавляти водійських прав.

Зазначимо, для водіїв запустили зручний сервіс оперативних повідомлень про штрафи.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України водительские права
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