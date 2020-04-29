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В Украине внесли изменения в протокол лечения коронавируса

Новости » Коронавирус     29.04.2020 - 10:49
В Украине внесли изменения в протокол лечения коронавируса
Фото: Максим Степанов (УНИАН)

В протокол лечения внесли препарат гепарин

Министерство здравоохранения внесло изменения в протокол лечения коронавируса COVID-19. Об это на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам министра, в протокол был внесен препарат гепарин в связи с большим количеством тромбоэмболических осложнений среди пациентов.

"В связи с тем, что мы наблюдаем при коронавирусной болезни большое количество тромбоэмболических осложнений во время течения болезни, что наши специалисты, которые составляют протокол, обратили внимание на протоколы других стран... и было принято решение ввести в протокол гепарин", - сообщил Степанов.

Ранее Степанов сообщал, что Министерство здравоохранения Украины закупит в США медицинский препарат "Ремдесивир", который используют при лечении коронавируса. Этот препарат должен использоваться при тяжелых и критических состояниях.

Отметим, РБК-Украина писало, что в Украине единственным утвержденным источником выявления коронавирусной болезни является ПЦР-тестирование. Быстрые тесты не введены министерством в качестве источника выявления COVID-19, однако их использование не запрещается.

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