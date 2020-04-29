МОЗ назвав єдине джерело виявлення коронавірусу в Україні

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У МОЗ не введене тестування за допомогою експрес-тестів, однак це не заборонено

В Україні єдиним затвердженим джерелом виявлення коронавірусної хвороби є ПЛР-тестування. Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

Разом з тим, Степанов заявив, що у МОЗ не введене тестування за допомогою експрес-тестів, однак це не заборонено.

"Згідно зі стандартами, у тому числі тестування, які затверджені МОЗ, єдиним джерелом встановлення діагнозу "коронавірусна хвороба" є саме ПЛР-тестування", - заявив він.

Нагадаємо, станом на 29 квітня в Україні досліджено 104 544 зразки методом ПЛР.

Зазначимо, на сьогодні зареєстровано 9 866 випадків коронавірусної інфекції, з них 456 протягом останньої доби.

Раніше РБК-Україна писало, що за наслідками аудиту системи охорони здоров'я буде запропоновано механізм реформування медицини. МОЗ в ході аудиту системи охорони здоров’я намагався вивчити проблеми, які виникли після старту другого етапу медреформи.

Додамо, що це аудит триває вже 15 днів, його запустили 14 квітня після "тривожних" сигналів, які МОЗ отримував з регіонів.