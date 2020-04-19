Україна закупить у США новий препарат від коронавірусу

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Цей препарат повинен використовуватися при тяжких і критичних станах

Міністерство охорони здоров'я України хоче закупити у США медичний препарат "Ремдесивір", який використовують при лікуванні коронавірусу. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Степанов, МОЗ займається тим, щоб закупити цей лікарський засіб і привезти його в Україну, у тому числі за допомогою дипломатичних каналів.

"Ремдесивір - цей лікарський засіб був включений до нашого протоколу лікування, який ми затвердили відразу після мого приходу на посаду. Це противірусний лікарський засіб, який виготовляє одна з американських компаній. Він свого часу застосовувся від лікування вірусу Ебола, але результати були не надто хороші", - додав Степанов.

Він додав, що згідно з українським протоколом він повинен використовуватися при тяжких і критичних станах.

Раніше повідомлялось, що в США успішно пройшли випробування препарату Remdesivir для боротьби з коронавірусом. Пацієнти одужували менш ніж за тиждень.

Нагадаємо, у Великобританії почалося найбільша в світі випробування препаратів для лікування пацієнтів з коронавірусом COVID-19. У дослідженні "Відновлення" беруть участь більше 5 тис. пацієнтів у 165 лікарнях по всій Британії.