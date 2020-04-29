У ЗСУ підтвердили один новий випадок зараження COVID-19

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Всього коронавірусом хворіють 52 військових

За минулу добу у Збройних силах України коронавірус COVID-19 підтвердили в одного військового. Про це йдеться в повідомленні Командування медичних сил ЗСУ Facebook.

Повідомляється, що станом на ранок 29 квітня в ЗСУ коронавірусом хворіють 52 людини, 20 - одужали, 2 пацієнти померли.

"За минулу добу зареєстровано один новий випадок захворювання на гостру респіраторну хвороби COVID-19. Хворий знаходиться в Чернівецькому військовому госпіталі. Стан здоров'я пацієнта задовільний, отримує необхідне лікування", - повідомили в ЗСУ.

Також зазначається, що на ізоляції знаходиться 327 військовослужбовців, у 54 з яких вона закінчується в найближчі три дні.

Зазначимо, станом на 29 квітня в Україні зафіксували зростання числа заражених коронавірусом COVID-19. За минулу добу захворіли ще 456 осіб. Загальна кількість інфікованих становить 9866 осіб.

Кількість летальних випадків в Україні досягло 250. За минулу добу в країні зафіксували 11 нових смертей пацієнтів з COVID-19.