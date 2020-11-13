В Україні впровадять європейські директиви з охорони повітря

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В Україні впровадять основні норми європейського законодавства з охорони атмосферного повітря та поводження з відходами. Державна екологічна інспекція приєдналася до участі у проекті Євросоюзу "APENA 2".

Про це повідомляє прес-служба Держекоінспекції.

"Охорона атмосферного повітря та поводження з відходами в Україні будуть здійснюватися за європейськими стандартами! Державна екологічна інспекція приєдналась до участі у проекті Євросоюзу "APENA 2" ("Підтримка України в наближені законодавства ЄС у сфері навколишнього природного середовища")", - заявив глава відомства.

Проект триватиме 3 роки. Фахівці інспекції отримають консультації стосовно розробки законодавчих та нормативно-правових документів.

Держекоінспекція також долучиться до розробки інтегрованої інформаційної системи з управління відходами.

"Результатом такої співпраці стане зміцнення законодавчої та інституційної системи України у галузі атмосферного повітря та відходів", - додав глава Держекоінспекції.

Нагадаємо, Державна екологічна інспекція буде відслідковувати незаконні вирубки лісу та розробки кар’єрів за допомогою аерокосмічної зйомки.

Як писало РБК-Україна, Україна стала дев'ятою країною, яка приєдналася до програми американського космічного агентства NASA "Артеміда", яка регулює міжнародне співробітництво в дослідженні та освоєнні Місяця, Марса, комет і астероїдів.