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В Украине внедрят европейские директивы по охране воздуха

Украина, Пятница 13 ноября 2020 12:57
В Украине внедрят европейские директивы по охране воздуха
Фото: Андрей Малеваный (facebook)
Автор: Юлия Струк

В Украине внедрят основные нормы европейского законодательства по охране атмосферного воздуха и обращения с отходами. Государственная экологическая инспекция присоединилась к участию в проекте Евросоюза "APENA 2".

Об этом сообщает пресс-служба Госэкоинспекции.

"Охрана атмосферного воздуха и обращение с отходами в Украине будут осуществляться по европейским стандартам! Государственная экологическая инспекция присоединилась к участию в проекте Евросоюза "APENA 2" ("Поддержка Украины в приближенные законодательства ЕС в сфере окружающей среды")", - заявил глава ведомства.

Проект продлится 3 года. Специалисты инспекции получат консультации по разработке законодательных и нормативно-правовых документов.

Госэкоинспекция также присоединится к разработке интегрированной информационной системы по управлению отходами.

"Результатом такого сотрудничества станет укрепление законодательной и институциональной системы Украины в области атмосферного воздуха и отходов", - добавил глава Госэкоинспекции.

Напомним, Государственная экологическая инспекция будет отслеживать незаконные вырубки леса и разработки карьеров с помощью аэрокосмической съемки.

Как писало РБК-Украина, Украина стала девятой страной, присоединившейся к программе американского космического агентства NASA "Артемида", которая регулирует международное сотрудничество в исследовании и освоении Луны, Марса, комет и астероидов.

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