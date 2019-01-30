В Україні запровадять електронну послугу е-малятко

Фото: Володимир Гройсман (РБК-Україна)

Всього в 2019 році очікується до 50 нових електронних послуг від уряду

Кабінет міністрів України запровадить електронну послугу е-малятко. Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, на сьогодні уряд вже запровадило 118 електронних послуг. Крім того, в цьому році можуть додатися ще близько 50.

"Уряд запровадить електронну послугу е-малятко. Сім'ї з новонародженими зможуть оформити документи на дитину, допомогу, інші документи в режимі онлайн. Наша головна мета - допомогти батькам, щоб українців було більше", - підкреслив Гройсман.

Нагадаємо, раніше Гройсман назвав розширення спектра електронних послуг одним з пріоритетів уряду на 2019 рік.

Зазначимо, в листопаді 2018 року в Україні запрацював новий спосіб ідентифікації MobileID. Для того щоб скористатися цією послугою, потрібно звернутися до мобільного оператора і оформити за допомогою паспорта та ідентифікаційного коду SIM-картку нового покоління, на яку буде записано індивідуальний цифровий підпис.