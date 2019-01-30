ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

В Україні запровадять електронну послугу е-малятко

Новини » Телеком & IT    30.01.2019 - 12:19
В Україні запровадять електронну послугу е-малятко
Фото: Володимир Гройсман (РБК-Україна)

Всього в 2019 році очікується до 50 нових електронних послуг від уряду

Кабінет міністрів України запровадить електронну послугу е-малятко. Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, на сьогодні уряд вже запровадило 118 електронних послуг. Крім того, в цьому році можуть додатися ще близько 50.

"Уряд запровадить електронну послугу е-малятко. Сім'ї з новонародженими зможуть оформити документи на дитину, допомогу, інші документи в режимі онлайн. Наша головна мета - допомогти батькам, щоб українців було більше", - підкреслив Гройсман.

В Україні запровадять електронну послугу е-малятко

 

Нагадаємо, раніше Гройсман назвав розширення спектра електронних послуг одним з пріоритетів уряду на 2019 рік.

Зазначимо, в листопаді 2018 року в Україні запрацював новий спосіб ідентифікації MobileID. Для того щоб скористатися цією послугою, потрібно звернутися до мобільного оператора і оформити за допомогою паспорта та ідентифікаційного коду SIM-картку нового покоління, на яку буде записано індивідуальний цифровий підпис.

 

Уряд скорочує норми споживання газу Україна вийшла з ще однієї угоди в рамках СНД
Новини України Кабінет Міністрів УкраїниВолодимир Гройсмануслуги
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся