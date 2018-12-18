Гройсман назвав пріоритети роботи уряду на 2019 рік

Фото: Володимир Гройсман (kmu.gov.ua)

Гройсман презентував пріоритети роботи Кабміну, які сформують ключові цілі та орієнтири в наступному році

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман презентував пріоритети роботи уряду, які сформують ключові цілі та орієнтири на 2019 рік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Урядовий портал".

За словами Гройсмана, "пріоритети на 2019 - посилення економічного зростання, ефективне управління, розвиток людського капіталу, верховенство права та боротьба з корупцією, питання безпеки і оборони".

Зокрема, економічне зростання буде базуватися на подальше спрощення бізнес-клімату, реформування Державної фіскальної служби за податковим і митним напрямком, на запровадження масштабної приватизації, вдосконалення системи закупівель, розвитку інновацій та технічному переоснащенні промисловості.

В секторі енергетики передбачено розвиток повноцінного ринку газу та електроенергії, відкриті аукціони на дозволи на видобуток копалин і запуск Фонду енергоефективності.

Один з пріоритетів, за словами голови уряду, ефективне управління, яке передбачає кадрове посилення державної служби, розширення спектра електронних послуг для громадян та інтеграцію систем ідентифікації.

Крім того, в контексті вдосконалення управління вкладається і введення нового етапу децентралізації, який буде базуватися на побудову нового територіального устрою на основі об'єднання, а також внесення змін до Конституції для закріплення і захисту реформи.

Розвиток людського капіталу передбачає якісну освіту - шкільну, професійно-технічну, інклюзивну, онлайн освітні ресурси та можливість перекваліфікації громадян незалежно від віку, а також про продовження медичної реформи у напрямку запровадження нових безкоштовних для громадян послуг оновлення "екстреної допомоги".

Гройсман зазначив, що особлива увага буде приділятися соціальному захисту пенсіонерів та працюючих громадян, захисту ветеранів - аж до оновлення законодавства, а також підтримці культурної спадщини.

Говорячи про пріоритет "верховенства права" глава уряду заявив про план запуску антикорупційного суду, продовження ініціативи "Я маю право", запуск лабораторії кібер-криміналістики.

Також пріоритет "безпеки і оборони" передбачає повне забезпечення армії і впровадження авіації в систему Міністерства внутрішніх справ і Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Фото (twitter.com/VGroysman)

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