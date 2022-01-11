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В Україні вдвічі скоротилося будівництво "зелених" електростанцій у 2021 році, - НКРЕКП

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Київ, Вівторок 11 січня 2022 17:55
В Україні вдвічі скоротилося будівництво "зелених" електростанцій у 2021 році, - НКРЕКП Фото: "зелена" енергетика в Україні (renewables.dtek.com)
Автор: Наталія Гурковська

У 2021 році в Україні було введено в експлуатацію 731 МВт потужностей ВДЕ, що майже вдвічі менше за показник 2020 року, коли було запущено 1331 МВт "зелених" електростанцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розрахунки Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Зокрема, у 2021 році в Україні збудовано 359 МВт потужностей вітроелектростанцій, 286 МВт промислових сонячних електростанцій, 18 МВт домашніх електростанцій, 43 на біомасі, 20 біогазу та 4 МВт малих гідроелектростанцій.

Крім того, повідомляється, що в грудні 2021 року в Україні було введено в експлуатацію 22 МВт потужностей "зелених" електростанцій, що є найменшим показником за весь рік.

Загальна потужність "зелених" електростанцій в Україні на кінець 2021 року становить 8451 МВт.

Нагадаємо, протягом 2021 року в Україні тривала проблема виплат за вироблену "зелену" електроенергію. При цьому 13 листопада уряд заблокував виплату боргів перед "зеленими" інвесторами із коштів цільових "зелених" єврооблігацій під державні гарантії. Надалі виплати було здійснено, проте 3 млрд грн "зависло" на рахунках держпідприємства "Гарантований покупець".

На думку голови правління "Хмельницькобленерго" Валерія Гапонова, нинішній директор "ГарПоку" Андрій Пилипенко був призначений на посаду Кабінетом міністрів України у грудні 2021 року з грубим порушенням регламенту, що має бути предметом розслідування Національного антикорупційного бюро України.

Раніше голова робочої групи ТСК, нардеп Валентин Наливайченко повідомив, що робоча група Тимчасової слідчої комісії Верховної ради з питань кризи в енергетиці встановила конфлікт інтересів та факти можливої ​​корупції у діях в.о. керівника державного підприємства "Гарантований покупець" Андрія Пилипенка.

За інформацією ТСК, керівник держпідприємства задекларував сонячні електростанції, що діють, що знаходяться на етапі будівництва станції, а також трейдерів електроенергією.

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