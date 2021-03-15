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В Україні вже мають вийти на 14 тисяч щеплень в день, - Степанов

Новость на русском → Київ, Понеділок 15 березня 2021 23:49
В Україні вже мають вийти на 14 тисяч щеплень в день, - Степанов Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

В Україні можуть 14 тисяч чоловік в день. Поки вийшли на показник 9 тисяч щеплених.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

Міністр додав, що у зв'язку з цим, говорив з представника місцевої влади, щоб суттєво збільшити кількість вакцинованих в найближчі дні.

"Під час наради з головами обласних державних адміністрацій я ставив питання, щоб вийти не на 10, а на більше 12-14 тисяч вакцинованих в день. У них для цього є всі можливості", - сказав Степанов.

Також Степанов заявив, що вакцинація повинна прискоритися після відкриття мобільних кабінетів.

Зазначимо, до цього в Моз повідомили, скільки вакцини утилізували в Україні з початку кампанії по вакцинації.

На сьогодні можна говорити про 200 дозах. При цьому за два тижні вакцинації щеплення отримали понад 53 000 чоловік. Головний санлікар наголосив, що економічно обґрунтовано відкривати флакон з 10 дозами навіть для вакцинації двох або трьох осіб.

Додамо, для того, щоб уникнути псування вакцини від коронавіруса, в Україні дозволили прищеплювати громадських діячів поза чергою.

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