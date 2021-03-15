В Україні вже мають вийти на 14 тисяч щеплень в день, - Степанов

В Україні можуть 14 тисяч чоловік в день. Поки вийшли на показник 9 тисяч щеплених.

Міністр додав, що у зв'язку з цим, говорив з представника місцевої влади, щоб суттєво збільшити кількість вакцинованих в найближчі дні.

"Під час наради з головами обласних державних адміністрацій я ставив питання, щоб вийти не на 10, а на більше 12-14 тисяч вакцинованих в день. У них для цього є всі можливості", - сказав Степанов.

Також Степанов заявив, що вакцинація повинна прискоритися після відкриття мобільних кабінетів.