В Україні не було випадків тромбозу після вакцинації AstraZeneca, - Степанов

В Україні не фіксували випадків тромбозу після отримання дози COVID-вакцини AstraZeneca (Covishield). В цілому у щеплених були лише легкі реакції на щеплення.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу "Україна 24".

Він зазначив, що невеликий нагляд після вакцинації був потрібний тільки для двох щеплених.

"У нас зафіксовано 362 побічні реакції. Це легкі реакції, тільки двоє вимагали догляду медпрацівників нетривалий час. Жодних тромбозів у нас зафіксовано не було", - сказав Степанов.