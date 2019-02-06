Порошенко назвав дату початку виплати субсидій

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Виплата субсидій у готівковій формі стартує 4 березня

Виплата субсидій у готівковій формі розпочнеться 4 березня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Петра Порошенка.

За його словами, вже з 4 березня одержувачі субсидій почнуть отримувати грошові кошти. Він також назвав це "значним кроком в боротьбі з бідністю", в першу чергу, щодо малозабезпечених верств. Президент підкреслив, що 70% одержувачів субсидій - це пенсіонери.

Крім того, Порошенко висловив подяку уряду за ініціативу встановити лічильники тепла за рахунок НАК "Нафтогаз України".



Нарада з питань запровадження монетизації субсидій для населення Опубліковано Петром Порошенком Середа, 6 лютого 2019 р.

Нагадаємо, сьогодні Кабінет міністрів України схвалив старт виплати субсидій готівкою з березня 2019 року. Передбачається, що ця ініціатива буде стимулювати українців економно споживати житлово-комунальні послуги. Крім того, очікується посилення соціальної підтримки найменш захищених категорій.

Відзначимо, міністр соціальної політики Андрій Рева заявляв, що субсидія буде виплачуватися одночасно з пенсією. Він також зазначив, що фактично субсидія перетворюється на соціальну допомогу.

