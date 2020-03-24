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Мін'юст роз'яснив новий порядок видачі лікарняних на час карантину

Новини » Коронавірус     24.03.2020 - 17:29
Мін'юст роз'яснив новий порядок видачі лікарняних на час карантину
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Лікарняний через карантин оплачується з першого дня

На час карантину в Україні діє особливий порядок видачі листків непрацездатності. Про це йдеться в повідомленні Міністерства юстиції у Facebook.

Повідомляється, що якщо тимчасова непрацездатність викликана карантином, то допомога за рахунок Фонду соціального страхування надається з першого дня і за весь час відсутності на роботі з цієї причини.

Допомога по тимчасовій непрацездатності через перебування в лікарні, а також на самоізоляції виплачується Фондом соцстраху, починаючи з шостого дня непрацездатності за весь період до повного одужання.

Якщо захворіла дитина у віці до 14 років, лікарняний отримує один з працюючих батьків. У такому разі Фонд оплачує лікарняний, починаючи з першого дня хвороби, але не більше 14 календарних днів. Втім, якщо дитина перебуває на стаціонарному лікуванні, тимчасового обмеження немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що працюючим українцям гарантують виплати за лікарняними. Крім того, у Фонді соціального страхування розповіли, які будуть виплати залежно від страхового стажу.

Раніше в Кабміні розповіли, коли пенсіонери отримають одноразові доплати.

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