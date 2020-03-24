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У Чернівецькій області госпіталізували 4 дитини з підозрою на коронавірус

Новини » Коронавірус     24.03.2020 - 11:16
У Чернівецькій області госпіталізували 4 дитини з підозрою на коронавірус
Ілюстративне фото (mukachevo net)

Всього у обласній дитячій лікарні знаходяться 5 осіб, у яких діагностували коронавірус

До Чернівецької обласної дитячої лікарні за останню добу госпіталізували чотири дитини із підозрою на коронавірус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Чернівецької обласної державної адміністрації у Facebook.

За інформацією ОДА, наразі у медичному закладі лікуються 5 осіб, у яких діагностували коронавірус, ще 9 - із підозрою на COVID-19.

"До обласної дитячої клінічної лікарні за останню добу госпіталізували 4 дітей із підозрою на COVID-19... Двоє матерів та троє їхніх малюків, у яких COVID-19 виявили 17 березня, клінічно здорові. Вони чекають на результати тестів. Усі решта мають температуру, порушений стан та отримують необхідне лікування", - йдеться у повідомленні.

До обласної дитячої клінічної лікарні за останню добу госпіталізували 4 дітей із підозрою на COVID-19. Загалом на...

Опубліковано Чернівецька обласна державна адміністрація Вівторок, 24 березня 2020 р.

У обласній клінічній лікарні зараз знаходяться 24 заражених коронавірусом українців або із підозрою на інфекцію.

"Усі вони почуваються добре. Один пацієнт через супутні хвороби знаходиться на кисневій терапії. Нових недужих за останню добу до цієї лікарні не госпіталізували", - повідомили в ОДА.

Нагадаємо, зараз в Україні відомо про 84 випадки зараження коронавірусом. У Чернівецькій області перевіряються 80 підозр на COVID-19.

Детальніше про те, що відбувається в Україні та світі - у матеріалі РБК-Україна.

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