ru ua
Чт, 30 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Україні підвищать мінімальну зарплату військовим: коли та на скільки

Новость на русском →
Київ, Четвер 30 грудня 2021 22:22
В Україні підвищать мінімальну зарплату військовим: коли та на скільки Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про підвищення мінімальної зарплати військовослужбовцям. Крім того, Кабінету міністрів доручено вдосконалити систему грошового забезпечення військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Згідно з указом, уряд повинен забезпечити з 2023 року мінімальне грошове забезпечення військовим на рівні не менше дворазового розміру мінімального розміру заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року. Нововведення не зачіпає військовослужбовців строковиків.

Крім того, Кабмін до 30 Червня 2022 року має внести до Верховної Ради законопроєкт щодо удосконалення системи зарплати військовим з урахуванням досвіду провідних країн.

Указ набирає чинності з моменту його опублікування.

Нагадаємо, у вересні Міністерство оборони України заборгувало військовим 1,5 млрд гривень. У відомстві тоді запевнили, що вирішать проблему найближчим часом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Збройні сили України
NEWS
Відпочивайте спокійно. У РНБО не очікують великого вторгнення Росії в Україну
Відпочивайте спокійно. У РНБО не очікують великого вторгнення Росії в Україну
DAILY
Вугільна справа. У чому звинувачують Порошенка, і до чого тут Медведчук
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Вугільна справа. У чому звинувачують Порошенка, і до чого тут Медведчук