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У Міноборони повідомили, коли виплатять 1,5 млрд заборгованості по зарплатах військовим

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Київ, Субота 18 вересня 2021 02:08
У Міноборони повідомили, коли виплатять 1,5 млрд заборгованості по зарплатах військовим Фото: Міноборони заборгувало військовослужбовцям (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

У Міністерстві оборони повідомили, коли виплатять 1,5 млрд заборгованості по зарплах військовим. Це заявила заступник Міністра оборони України Ганна Маляр.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства оборони України.

Заступник міністра зазначила, що Міноборони в жовтні отримає можливість швидше профінансувати всі передбачені законодавством види виплат військовослужбовцям в повному обсязі, однак для цього депутати повинні проголосувати за внесення змін до бюджету на 2021 рік.

У Міноборони заявляли, що при прийнятті державного бюджету на 2021 не були враховані витрати на виплати додаткової винагороди військовослужбовцям ЗСУ, а також інших одноразових обов'язкових виплат у повному обсязі.

До Верховної Ради вже подано проект закону Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021" щодо реалізації соціальних заходів та інфраструктурних проектів. Цим законопроектом передбачені витрати, в тому числі і на покриття дефіциту в коштах на виплату грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил.

"Голосування відбудеться найближчим часом. Тому вже в жовтні Міноборони отримає можливість швидше профінансувати всі передбачені законодавством види виплат військовослужбовцям в повному обсязі", - додала Маляр.

Раніше ми повідомляли, що Міноборони заборгувало військовослужбовцям 1,5 млрд гривень.

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Міністерство оборони України
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