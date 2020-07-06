В Україні збільшать кількість лікарень для трансплантації органів

Україна буде розвивати галузь трансплантації органів. Кількість медичних закладів, які зможуть надавати такі послуги, буде збільшена.

Про це повідомили у Офісі президента.

За словами Володимира Зеленського, досі галузь трансплантації в Україні не розвивалася, а відтак, українцям доводилося робити такі операції за кордоном, переплачуючи у кілька разів.

"Треба дуже потужно взятися за розвиток трансплантації в нашій країні. По-перше, в Україні такі операції в п'ять-шість разів дешевші, ніж за кордоном, а відтак доступніші для українців. Це підвищує шанс зберегти життя. По-друге, така якісна послуга за нижчу ціну може привабити іноземців", - вважає президент.

У свою чергу міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що МОЗ вже почав формувати розширений перелік лікарень, які зможуть надавати послуги з трансплантації органів.

На думку Степанова, у перспективі розвиток трансплантації може стати частиною медичної реформи.

Нагадаємо, у кінці минулого року президент Зеленський підписав закон для побудови системи трансплантації в Україні.

Через півроку МОЗ створив окремий підрозділ, який буде займатися конкретно розвитком зазначеної галузі.

Також РБК-Україна повідомляло про вартість операцій з пересадки органів в Україні.