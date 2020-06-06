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Питанням трансплантації в Україні буде займатися окремий орган

Новини » Суспільство     06.06.2020 - 10:12
Питанням трансплантації в Україні буде займатися окремий орган
Фото: Максим Степанов (Віталій Носач/РБК-Україна)

Цей орган також буде займатися питаннями лікування за кордоном

Питанням трансплантації органів в Україні буде займатися окремий орган при Міністерстві охорони здоров'я. Указ про заснування цього органу вже підписаний.

Про це повідомив голова МОЗ Максим Степанов на брифінгу в суботу, передає РБК-Україна.

"Питанням трансплантації та лікування за кордоном у Міністерстві охорони здоров'я буде приділятися особлива увага з тією структурою, яку я минулого тижня підписав. У нас буде окремий орган, який буде займатися питанням трансплантації та лікування за кордоном", - сказав Степанов.

Він також додав, що трансплантацію можна здійснювати й в Україні, адже в країні "є фахівці, але для цього потрібно побудувати певну систему".

Нагадаємо, раніше уряд Туреччини вирішив зняти обмеження на медичні послуги для громадян України, серед яких є трансплантація органів.

Також РБК-Україна писало, що в Україні третій день поспіль понад 500 хворих на COVID-19.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України Мінстерство охорони здоров'я Українитрансплантация органов
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