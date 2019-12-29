Президент підписав закон про трансплантацію

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Закон має на меті забезпечення побудови дієздатної та ефективної системи трансплантації в Україні

Президент України Володимир Зеленський підписав закон 418-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу глави держави.

Закон має на меті забезпечення побудови дієздатної та ефективної системи трансплантації в Україні й погодження національного законодавства з міжнародними актами у цій сфері.

Документ також визначає, що до початку роботи Єдиної державної інформаційної системи трансплантації (ЄДІСТ), але не пізніше 1 січня 2021 року, положення цього закону щодо використання вказаної системи для організації надання медичної допомоги із використанням трансплантації не застосовуються. Натомість організація трансплантації здійснюється на основі інформації, що міститься на паперових носіях.

Нагадаємо, Верховна рада України підтримала в другому читанні законопроект №2457 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині".

Законопроект №2457 про відтермінування створення Єдиної державної системи трансплантації було прийнято за основу 4 грудня . Тоді за законопроект проголосували 326 народних депутатів.

Раніше уряд затвердив вартість операцій з трансплантації органів. Відтак, вартість алотрансплантації нирки (від живого донора або донора-трупа) визначена на рівні 323 798 грн., АВО-несумісна алотрансплантація нирки - 721 230 грн, алогенна трансплантація гемопоетичних стовбурових клітин з донорським етапом коштуватиме 1 360 141, 36 грн, аутологічна трансплантація - 1 308 393,3 грн.