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В Україні затвердили стратегію зовнішньої політики

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Київ, П'ятниця 27 серпня 2021 00:10
В Україні затвердили стратегію зовнішньої політики Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Президент України Володимир Зеленський затвердив Стратегію зовнішньої політики країни. В її основі лежить стратегічний курс на набуття повноправного членства в ЄС і НАТО.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу офіційного інтернет-представництва президента.

Пріоритетом також названо протидію Росії, забезпечення незалежності та державного суверенітету України, відновлення її територіальної цілісності.

Серед інших напрямків - просування українського експорту та залучення іноземних інвестицій, захист прав та інтересів громадян України за кордоном, утвердження позитивного іміджу країни у світі.

Україна також націлена на ефективну міжнародну співпрацю у сферах боротьби з тероризмом, злочинністю, нелегальною міграцією, кіберзагрозами, а також відповідальну співпрацю з питань роззброєння, протидії негативним наслідкам зміни клімату.

Нагадаємо, РНБО 30 липня прийняла стратегію зовнішньополітичної діяльності Україна.

Глава МЗС Дмитро Кулеба тоді назвав це "історичною подією". За його словами, країна вперше отримала чітку, зрозумілу і змістовну Стратегію зовнішньополітичної діяльності.

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Володимир Зеленський
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