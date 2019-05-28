КПВВ на Донбасі переходять на літній режим роботи

З 1 червня контрольно-перевірочні та пропускні заходи на всіх КПВВ в районі проведення ООС будуть здійснюватися з 06:00 до 20:00
Контрольні пункти в'їзду-виїзду в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) переходять на літній режим роботи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу штабу ООС.
З 1 червня і протягом всього літнього періоду контрольно-перевірочні та пропускні процедури на всіх КПВВ в районі проведення ООС будуть відбуватися з 6:00 до 20:00.
Як зазначається, на літній режим роботи переведуть:
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що з 1 червня в Україні вводяться сезонні обмеження на рух великовантажного транспорту по більшості автомобільних доріг загального користування. Так, в денний час доби при температурі повітря вище +28 градусів буде запроваджено обмеження і заборону на пересування по дорогах загального користування державного значення вантажного транспорту фактичною масою понад 24 тонн і навантаженням на вісь більше 7 тонн.
Крім того, в центрі Києва 8 червня частково обмежать рух транспорту зв'язку з проведенням заходу з нагоди Всеукраїнського дня сім'ї і Міжнародного дня захисту дітей.