ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

КПВВ на Донбасі переходять на літній режим роботи

Новини » Суспільство    28.05.2019 - 13:17
КПВВ на Донбасі переходять на літній режим роботи
Ілюстративне фото (Гусаков В'ячеслав / УНІАН)

З 1 червня контрольно-перевірочні та пропускні заходи на всіх КПВВ в районі проведення ООС будуть здійснюватися з 06:00 до 20:00

Контрольні пункти в'їзду-виїзду в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) переходять на літній режим роботи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу штабу ООС.

З 1 червня і протягом всього літнього періоду контрольно-перевірочні та пропускні процедури на всіх КПВВ в районі проведення ООС будуть відбуватися з 6:00 до 20:00.

Як зазначається, на літній режим роботи переведуть:

  • КПВВ "Золотий" - дорожній коридор "Стаханов - Золоте - Гірське - Лисичанськ";
  • КПВВ "Майорське" - дорожній коридор "Горлівка - Бахмут";
  • КПВВ "Маріїнка" - дорожній коридор "Донецьк - Курахове";
  • КПВВ "Новотроїцьке" - дорожній коридор "Донецьк - Маріуполь (через Волноваху)";
  • КПВВ "Гнутово" (село Харчовик) - дорожній коридор "Новоазовськ - Покровськ - Талаківка -Маріуполь";
  • КПВВ "Станиця Луганська" - дорожній коридор "Станиця-Луганська - Щастя - Новоайдар"

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що з 1 червня в Україні вводяться сезонні обмеження на рух великовантажного транспорту по більшості автомобільних доріг загального користування. Так, в денний час доби при температурі повітря вище +28 градусів буде запроваджено обмеження і заборону на пересування по дорогах загального користування державного значення вантажного транспорту фактичною масою понад 24 тонн і навантаженням на вісь більше 7 тонн.

Крім того, в центрі Києва 8 червня частково обмежать рух транспорту зв'язку з проведенням заходу з нагоди Всеукраїнського дня сім'ї і Міжнародного дня захисту дітей.

Українські військові на Донбасі у відповідь на обстріли поранили чотирьох бойовиків За добу на Донбасі не постраждав жоден український військовий
Новини України КПВВДонбас
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся