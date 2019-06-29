З початку червня на водоймах загинули понад 300 людей

Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Зокрема, на водоймах загинули 42 дитини

В Україні впродовж червня на водоймах загинули понад 300 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, у червні через недотримання правил поведінки на водоймах загинули понад 300 осіб. Зокрема, серед загиблих 42 дитини. Крім того, рятувальникам вдалося врятувати 10 дітей.

Зазначається, що загалом з початку 2019 року на водоймах країни загинуло понад 600 людей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що впродовж минулих вихідних на водоймах України загинули 42 людини. Зокрема, серед загиблих - троє дітей. Найбільша кількість смертельних випадків у червні була зафіксована у Київській області, де станом на 24 червня на воді загинули 63 людини.

Крім того, станом на 12 червня повідомлялося, що з початку червня 2019 року на водоймах України загинули 103 людини. Рятувальники відзначали, що найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є саме недотримання правил безпечної поведінки.

Як писало РБК-Україна, на Закарпатті 11 червня звалився у річку вантажний автомобіль, у салоні якого знаходилося п'ятеро людей. У результаті аварії четверо людей загинули. Всі вони - жителі села Тарасівка Тячівського району. Серед загиблих - двоє співробітників лісгоспу. Тіла чотирьох загиблих знайшли, тривали пошуки п'ятого загиблого.