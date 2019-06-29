ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

З початку червня на водоймах загинули понад 300 людей

Новини » Надзвичайні події    29.06.2019 - 14:57
З початку червня на водоймах загинули понад 300 людей
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Зокрема, на водоймах загинули 42 дитини

В Україні впродовж червня на водоймах загинули понад 300 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, у червні через недотримання правил поведінки на водоймах загинули понад 300 осіб. Зокрема, серед загиблих 42 дитини. Крім того, рятувальникам вдалося врятувати 10 дітей.

Зазначається, що загалом з початку 2019 року на водоймах країни загинуло понад 600 людей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що впродовж минулих вихідних на водоймах України загинули 42 людини. Зокрема, серед загиблих - троє дітей. Найбільша кількість смертельних випадків у червні була зафіксована у Київській області, де станом на 24 червня на воді загинули 63 людини.

Крім того, станом на 12 червня повідомлялося, що з початку червня 2019 року на водоймах України загинули 103 людини. Рятувальники відзначали, що найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є саме недотримання правил безпечної поведінки.

Як писало РБК-Україна, на Закарпатті 11 червня звалився у річку вантажний автомобіль, у салоні якого знаходилося п'ятеро людей. У результаті аварії четверо людей загинули. Всі вони - жителі села Тарасівка Тячівського району. Серед загиблих - двоє співробітників лісгоспу. Тіла чотирьох загиблих знайшли, тривали пошуки п'ятого загиблого.

Сьогодні в Україні переважно без опадів, температура до +27 В Івано-Франківській обл. підтопило майже 200 домогосподарств
Новини України водоемыДСНСутопление
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся