В Україні рівень тіньової економіки знизився до 31% ВВП, - МЕРТ

Детінізація української економіки стала можливою завдяки низки факторів

У 2017 році рівень тіньової економіки в Україні склав 31% від офіційного ВВП, що на 4% менше порівняно з показником 2016 року. Про це йдеться у звіті, який підготував департамент економічної стратегії та макроекономічного прогнозування Мінекономрозвитку, передає прес-служба МЕРТ.

Зазначається, що детінізація української економіки стала можливою завдяки:

збереженню відносної макрофінансової стабільності в умовах реалізації політики, спрямованої на розширення внутрішнього попиту, а також диверсифікації ринків збуту продукції українських виробників;

збереженню високого рівня ділової активності бізнесу в умовах покращення очікувань та рівня сприйняття українських реформ у світі;

зниження інвестиційних ризиків на тлі відносної макрофінансової стабілізації та продовження процесів реформування економіки.

"Водночас динаміка детінізації стримується невирішеними проблемами, які негативно позначаються на розвитку економіки країни в цілому. Це, зокрема: низька довіра до інститутів влади; збереження значних викликів стабільності фінансової системи країни; наявність непідконтрольних владі територій, утворених у ході військової агресії на території країни", - зазначають в МЕРТ.

Нагадаємо, в Україні рівень тіньової економіки в січні-вересні 2017 року знизився до 33% ВВП, зменшившись на 3%.