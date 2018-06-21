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В Україні рівень тіньової економіки знизився до 31% ВВП, - МЕРТ

НовиниЕкономіка    21.06.2018 - 21:21
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Детінізація української економіки стала можливою завдяки низки факторів

У 2017 році рівень тіньової економіки в Україні склав 31% від офіційного ВВП, що на 4% менше порівняно з показником 2016 року. Про це йдеться у звіті, який підготував департамент економічної стратегії та макроекономічного прогнозування Мінекономрозвитку, передає прес-служба МЕРТ.

Зазначається, що детінізація української економіки стала можливою завдяки:

  • збереженню відносної макрофінансової стабільності в умовах реалізації політики, спрямованої на розширення внутрішнього попиту, а також диверсифікації ринків збуту продукції українських виробників;
  • збереженню високого рівня ділової активності бізнесу в умовах покращення очікувань та рівня сприйняття українських реформ у світі;
  • зниження інвестиційних ризиків на тлі відносної макрофінансової стабілізації та продовження процесів реформування економіки.

"Водночас динаміка детінізації стримується невирішеними проблемами, які негативно позначаються на розвитку економіки країни в цілому. Це, зокрема: низька довіра до інститутів влади; збереження значних викликів стабільності фінансової системи країни; наявність непідконтрольних владі територій, утворених у ході військової агресії на території країни", - зазначають в МЕРТ.

Нагадаємо, в Україні рівень тіньової економіки в січні-вересні 2017 року знизився до 33% ВВП, зменшившись на 3%.

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Теги публікації: МЕРТ, теневая экономика, ВВП Украины  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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