Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.29
Межбанк BID 26.25
НБУ 2630.54
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.45
Межбанк BID 30.41
НБУ 3035.11
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.12
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.29
Межбанк BID 26.25
НБУ 2630.54
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.45
Межбанк BID 30.41
НБУ 3035.11
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.12
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Украине уровень теневой экономики снизился до 31% ВВП, - МЭРТ

НовостиЭкономика    21.06.2018 - 21:21
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Детенизация украинской экономики стала возможной благодаря ряду факторов

В 2017 году уровень теневой экономики в Украине составил 31% от официального ВВП, что на 4% меньше по сравнению с показателем 2016 года. Об этом говорится в отчете, который подготовил департамент экономической стратегии и макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития, передает пресс-служба МЭРТ.

Отмечается, что детенизация украинской экономики стала возможной благодаря:

  • сохранению относительной макрофинансовой стабильности в условиях реализации политики, направленной на расширение внутреннего спроса, а также диверсификации рынков сбыта продукции украинских производителей;
  • сохранению высокого уровня деловой активности бизнеса в условиях улучшения ожиданий и уровня восприятия украинских реформ в мире;
  • снижение инвестиционных рисков на фоне относительной макрофинансовой стабилизации и продолжение процессов реформирования экономики.

"В то же время динамика детенизации сдерживается нерешенными проблемами, которые негативно сказываются на развитии экономики страны в целом. Это, в частности: низкое доверие к институтам власти; сохранение значительных вызовов стабильности финансовой системы страны; наличие неподконтрольных властям территорий, образованных в ходе военной агрессии на территории страны", - отмечают в МЭРТ.

Напомним, в Украине уровень теневой экономики в январе-сентябре 2017 года снизился до 33% ВВП, уменьшившись на 3%.

В МЭРТ начали работу над Экспортной стратегией Украины Экспорт товаров в Израиль за первый квартал этого года составил 179 млн долларов
Теги публикации: МЭРТ, теневая экономика, ВВП Украины  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
Под Одессой нашли тело 10-летнего ребенка, которого волной смыло в море
"Ура! Слава!" Украинский нардеп возрадовался победе сборной России
"Я держусь": Сенцов написал письмо российскому кинокритику
Это болезнь? Супрун развенчала миф о гомосексуальности
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь