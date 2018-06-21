В Украине уровень теневой экономики снизился до 31% ВВП, - МЭРТ

Детенизация украинской экономики стала возможной благодаря ряду факторов

В 2017 году уровень теневой экономики в Украине составил 31% от официального ВВП, что на 4% меньше по сравнению с показателем 2016 года. Об этом говорится в отчете, который подготовил департамент экономической стратегии и макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития, передает пресс-служба МЭРТ.

Отмечается, что детенизация украинской экономики стала возможной благодаря:

сохранению относительной макрофинансовой стабильности в условиях реализации политики, направленной на расширение внутреннего спроса, а также диверсификации рынков сбыта продукции украинских производителей;

сохранению высокого уровня деловой активности бизнеса в условиях улучшения ожиданий и уровня восприятия украинских реформ в мире;

снижение инвестиционных рисков на фоне относительной макрофинансовой стабилизации и продолжение процессов реформирования экономики.

"В то же время динамика детенизации сдерживается нерешенными проблемами, которые негативно сказываются на развитии экономики страны в целом. Это, в частности: низкое доверие к институтам власти; сохранение значительных вызовов стабильности финансовой системы страны; наличие неподконтрольных властям территорий, образованных в ходе военной агрессии на территории страны", - отмечают в МЭРТ.

Напомним, в Украине уровень теневой экономики в январе-сентябре 2017 года снизился до 33% ВВП, уменьшившись на 3%.