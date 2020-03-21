В Україні померла соціолог Ірина Бекешкіна

Ірина Бекешкіна (Фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

Вона була директором фонду "Демократичні ініціативи"

В Україні померла на 68 році життя соціолог, директор фонду "Демократичні ініціативи" Ірина Бекешкіна. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Бекешкіна також була старшим співробітником інституту соціології Національної академії наук України.

"Передчасно пішла з життя Ірина Бекешкіна - український соціолог, директор Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, старший науковий співробітник Інституту соціології НАН України, одна з найбільш авторитетних вчених, людина, яка щиро любила свій народ і Україну", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в травні 2010 року на 55-му році життя помер один із засновників Народного руху України, директор фонду "Демократичні ініціативи" Ілько Кучерів.

Також РБК-Україна писало, що в грудні 2019 року 42% українців довіряли даними соціологічних організацій, які вже давно працюють, 21% - не довіряли, решта не мали певної думки з цього приводу.

Зазначимо, в жовтні 2018 року 43% українців довіряли даними соціологічних організацій, які вже давно працюють, 20% - не довіряли, решта не мали думки з цього приводу.