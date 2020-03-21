ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украине умерла социолог Ирина Бекешкина

Новости » Происшествия     21.03.2020 - 10:56
В Украине умерла социолог Ирина Бекешкина
Ирина Бекешкина (Фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Она была директором фонда "Демократические инициативы"

В Украине умерла на 68 году жизни социолог, директор фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

Бекешкина также была старшим сотрудником института социологии Национальной академии наук Украины.

"Преждевременно ушла из жизни Ирина Бекешкина - украинский социолог, директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, старший научный сотрудник Института социологии НАН Украины, одна из самых авторитетных ученых, человек, который искренне любил свой народ и Украину", - говорится в сообщении.

Напомним, в мае 2010 года на 55-м году жизни скончался один из основателей Народного руха Украины, директор фонда "Демократические инициативы" Илько Кучерив.

Также РБК-Украина писало, что в декабре 2019 года 42% украинцев доверяли данным социологических организаций, которые уже давно работают, 21% - не доверяли, остальные не имели определенного мнения по этому поводу.

Отметим, в октябре 2018 года 43% украинцев доверяли данным социологических организаций, которые уже давно работают, 20% - не доверяли, остальные не имели мнения по этому поводу.

Ирина Бекешкина: Зеленский лично пока не сделал ничего, что разделяет общество
Новости Украины социология
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь