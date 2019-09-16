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Сьогодні на заході України можливі дощі

Новини » Суспільство    16.09.2019 - 08:00
Сьогодні на заході України можливі дощі
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві малохмарно, вдень до +22

Погода в Україні у понеділок, 16 вересня, буде сухою та хмарною у більшості регіонів, на заході можливі дощі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформацію Українського Гідрометцентру.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозом українських синоптиків, тиждень в Україні розпочнеться з прохолодної та хмарної погоди. У Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях очікуються дощі. Середня температура по областям коливатиметься від +20 до +24, вночі від +6 до +12. На півдні затримається тепла погода, вдень від +24 до +27.

Сьогодні на заході України можливі дощі

Погода у Києві на сьогодні

У столиці 16 вересня прогнозується мінлива хмарність. Температура повітря вдень коливатиметься від +20 до +22, вночі термометри покажуть від +9 до +11. Вітер південно-західний 7-12 м/с.

Сьогодні на заході України можливі дощі

Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко прогнозувала спекотну та сонячну погоду в понеділок, 16 вересня. За даними синоптика, на більшості території можливе підвищення температури до +23…+28 градусів. Опадів не очікувалося. У Києві 16 вересня також прогнозувалася сонячна та тепла погода. Вдень стовпчики термометрів у столиці піднімуться до позначки +23.

Крім того, в Українському Гідрометцентрі попередили про погіршення погоди у другій половині вересня та прихід заморозків у центральні області та Карпати. Заморозки можливі в гірських районах, а також місцями у Чернігівській, Сумській, Черкаській і Кіровоградській областях.

Синоптики попередили про перші заморозки В Україну з понеділка прийдуть дощі та похолодання
Новини України ПогодаГідрометцентр
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