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Міністр запропонував зрівняти ціну електроенергії для населення й промисловості

Новини » Енергетика     04.02.2020 - 14:21
Міністр запропонував зрівняти ціну електроенергії для населення й промисловості
Фото: Олексій Оржель (Віталій Носач, РБК-Україна)

Олексій Оржель запропонував відмовитись від перехресного субсидування

Україна має відмовитись від перехресного субсидування, а ціни на електроенергію для населення потрібно підвищити до рівня ціни струму для промисловості. Про це заявив міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

Міністр зазначив, що попри запровадження нового ринку електроенергії в Україні досі зберігається перехресне субсидування і тарифи на струм для населення є нижчими, ніж для промисловості. Проте згодом побутові споживачі сплачують повну вартість електроенергії, купуючи товари та послуги, виготовлені підприємствами, які закладають в ціну продукції кошти, що спрямовані на субсідування заниженої вартості струму для населення.

"Населення досі субсидується. Воно отримує менші ціни, ніж промисловість. Це загальновідомо. І тут треба також з часом дивитися на те, щоб вирівнювати ці ціни, і щоб конкуренція приводила для меншої ціни на електричну енергію для населення", - сказав Оржель.

На думку міністра, тарифи для населення потрібно зрівняти з тарифами для промисловості, що в подальшому завдяки конкуренції призведе до зниження вартості струму для побутових споживачів.

Нагадаємо, раніше голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, Валерій Тарасюк заявив, що в середньостроковій і довгостроковій перспективі немає альтернативи вирівнюванню цін на електроенергію для населення та підприємців, і ціни на струм для населення неминуче зростуть.

Як писало РБК-Україна, щакон “Про ринок електроенергії України”, який вступив в дію 1 липня 2019 року, передбачає скасування перехресного цінового субсідування ціни електроенергії для населення.

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