ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В Україні за добу виявили 1637 нових випадків коронавірусу

Україна, Неділя 16 серпня 2020 08:57
В Україні за добу виявили 1637 нових випадків коронавірусу
Фото: карантин (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

Померли від хвороби понад 2 тисячі осіб

За останню добу в Україні виявили 1637 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражених у Харківській, Чернівецькій та Івано-Франківській областях.

Про це свідчать дані Ради національної безпеки та оборони.

Так, в країні вже 91 356 випадків хвороби з початку пандемії. З них 47 822 одужали, у тому числі 392 - за вчора.

Померли від вірусу за останню добу 24 людини. Загальне число жертв становить 2068 осіб.

Найбільше нових випадків підтвердили в Харківській (228), Чернівецькій (183), Івано-Франківській (158) та Львівській (127) областях, а також у Києві (146).

Нагадаємо, вчора в Україні зафіксували новий антирекорд щодо добового виявлення COVID-19, підтвердивши 1 847 нових випадків хвороби.

Як повідомляло РБК-Україна, президент Володимир Зеленський повідомив, що країна знаходиться на межі другої хвилі, тому варто уважніше ставитися до заходів безпеки та карантинних правил.

Крім цього, МОЗ закликав регіони підготуватися до другої хвилі коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України РНБОКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся