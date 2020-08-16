В Україні за добу виявили 1637 нових випадків коронавірусу

Фото: карантин (РБК-Україна)

Померли від хвороби понад 2 тисячі осіб

За останню добу в Україні виявили 1637 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражених у Харківській, Чернівецькій та Івано-Франківській областях.

Про це свідчать дані Ради національної безпеки та оборони.

Так, в країні вже 91 356 випадків хвороби з початку пандемії. З них 47 822 одужали, у тому числі 392 - за вчора.

Померли від вірусу за останню добу 24 людини. Загальне число жертв становить 2068 осіб.

Найбільше нових випадків підтвердили в Харківській (228), Чернівецькій (183), Івано-Франківській (158) та Львівській (127) областях, а також у Києві (146).

Нагадаємо, вчора в Україні зафіксували новий антирекорд щодо добового виявлення COVID-19, підтвердивши 1 847 нових випадків хвороби.

Як повідомляло РБК-Україна, президент Володимир Зеленський повідомив, що країна знаходиться на межі другої хвилі, тому варто уважніше ставитися до заходів безпеки та карантинних правил.

Крім цього, МОЗ закликав регіони підготуватися до другої хвилі коронавірусу.