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Україна перебуває на межі другої хвилі коронавірусу, - президент

Київ, П'ятниця 14 серпня 2020 15:45
Україна перебуває на межі другої хвилі коронавірусу, - президент
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Зеленський звернувся до голів облдержадміністрацій

В Україні сьогодні зафіксували черговий антирекорд по коронавірусу. Президент Володимир Зеленський заявив, що країна перебуває на межі другої хвилі, тож варто уважніше ставитися до заходів безпеки та карантинних правил.

Про це він заявив на нараді, передає прес-служба Офісу президента.

Він звернувся до голів облдержадміністрацій.

"Необхідно донести населенню важливість вжиття заходів особистого захисту, дотримання правил карантину: мінімізації відвідувань місць скупчення людей, відвідування масових заходів", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, за минулу добу в Збройних силах України коронавірус зафіксували у 47 військових.

Як писало видання, Україну поділили на нові зони карантину, рішення прийняла Державна комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

РБК-Україна писало, що місто Київ потрапило в "жовту зону" карантину.

Зазначимо, обмеження будуть діяти як мінімум 14 днів.

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