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В Україні за добу вилікувались від коронавірусу понад 100 людей

Новини » Коронавірус     29.04.2020 - 09:36
В Україні за добу вилікувались від коронавірусу понад 100 людей
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Загалом одужало 1103 особи

Від коронавірусу в Україні вилікувались вже 1103 людини. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Як він зазначив, за минулу добу одужали 111 людей.

"За весь час пандемії захворіло 9866 людей. З них 672 дитини, а також 1976 медпрацівників. Хороша новина (за добу, - ред.) 111 осіб одужали. Загалом одужало 1103 особи", - заявив Степанов.

Нагадаємо, група вчених з Сінгапурського університету технологій та дизайну та лабораторії Data-Driven Development Lab спрогнозувала, що епідемія коронавірусу в Україні може завершитися до 8 червня 2020 року. Згідно з прогнозом, в Україні різке зниження захворюваності очікується 19 травня.

Разом з тим, раніше Міністерство охорони здоров'я України заявляло, що в країні може не відбутися пік захворюваності COVID-19 при дотриманні всіх карантинних заходів.

Втім, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що у Міністерстві охорони здоров'я очікують новий спалах коронавірусу через тиждень. Загалом головний санітарний лікар вважає, що обмежувальні протиепідемічні заходи, які започаткував уряд, працюють.

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Новини України КоронавірусМінстерство охорони здоров'я України
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