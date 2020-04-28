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Вчені назвали терміни завершення епідемії коронавірусу в Україні

Новини » Коронавірус     28.04.2020 - 11:50
Вчені назвали терміни завершення епідемії коронавірусу в Україні
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Епідемія коронавірусу в Україні повинна завершитися в червні

Епідемія коронавірусу в Україні може завершитися до 8 червня 2020 року. Відповідний прогноз опублікувала група вчених з Сінгапурського університету технологій та дизайну та лабораторії Data-Driven Development Lab.

Зокрема, вчені запустили сайт з прогнозом завершення пандемії COVID-19 в різних країнах світу. Прогнози ґрунтуються на даних щодо нових випадків коронавірусу, які лягли в основу наочних прогностичних кривих за так званою SIR-моделлю. Дана модель враховує дані про інфікованих, одужалих у певні моменти часу, а також інтенсивність контактів між людьми.

Згідно з прогнозом, в Україні різке зниження захворюваності очікується 19 травня, а кінець епідемії прогнозується до 8 червня.

Вчені назвали терміни завершення епідемії коронавірусу в Україні

Фото: прогноз для України

Варто відзначити, що графіки постійно оновлюються і коригуються відповідно до свіжої статисти. На сьогодні можна ознайомитися з прогнозами доя 87 країн.

Нагадаємо, напередодні генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія коронавірусу далека від завершення. Він також висловив стурбованість даними про захворюваність у країнах Африки, Східної Європи та Латинської Америки.

Зазначимо, Міністерство охорони здоров'я України заявляє, що в країні може не відбутися пік захворюваності COVID-19 при дотриманні всіх карантинних заходів.

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