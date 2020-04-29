В Украине за сутки вылечились от коронавируса более 100 человек

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В общем выздоровели 1103 лица

От коронавируса в Украине уже вылечились 1103 человека. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Как он отметил, за прошедшие сутки выздоровели 111 человек.

"За все время пандемии заболело 9866 людей. Из них 672 ребенка, а также 1976 медработников. Хорошая новость (за сутки, - ред.) 111 человек выздоровели. В общем выздоровели 1103 человека", - заявил Степанов.

Напомним, группа ученых из Сингапурского университета технологий и дизайна и лаборатории Data-Driven Development Lab спрогнозировала, что эпидемия коронавируса в Украине может завершиться до 8 июня 2020 года. Согласно прогнозу, в Украине резкое снижение заболеваемости ожидается 19 мая.

Вместе с тем, ранее Министерство здравоохранения Украины заявляло, что в стране может не состояться пик заболеваемости COVID-19 при соблюдении всех карантинных мер.

Впрочем, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в Министерстве здравоохранения ожидают новую вспышку коронавируса через неделю. Главный санитарный врач считает, что ограничительные противоэпидемические меры, которые начало правительство, работают.