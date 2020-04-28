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У Маріуполі перевірять майже тисячу медиків лікарні, у якій захворіли 19 працівників

Новини » Коронавірус     28.04.2020 - 06:57
У Маріуполі перевірять майже тисячу медиків лікарні, у якій захворіли 19 працівників
Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

У 19 медиків в Маріуполі виявили безсимптомне зараження COVID-19

В обласній лікарні інтенсивного лікування в Маріуполі близько тисячі медиків пройдуть перевірку на COVID-19. Про це повідомляє "Укрінформ".

Усі вони контактували з 19 медиками, у яких було підтверджено коронавірус. Загалом встановлене повне коло осіб, які контактували з хворими безпосередньо і перебували в лікарні.

"Усі медичні працівники, які були на змінах, у них у всіх відбираються ПЛР-тести. Ці тести будуть направлені до лабораторії та оперативно перевірені - щоб розуміти, чи є ще у когось захворювання. Адже всі 19 лікарів, які захворіли, були безсимптомні. І якщо в лікарні за штатним розкладом близько 1 тисячі медичних працівників, то отака кількість контактних", - розповів заступник начальника управління організації та розвитку медичної допомоги населенню Донецької ОДА Олександр Педенко.

Нагадаємо, за минулу добу, 27 квітня, у Дніпропетровській області коронавірус діагностували у 8 осіб, у тому числі у 5 медиків.

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