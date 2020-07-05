В Україні за добу підтвердили 823 нових випадки COVID-19

За останню добу в Україні підтвердили 823 випадків COVID-19, а загальна кількість хворих з початку пандемії вже досягла 48500 осіб. Видужала за останні 24 години 221 особа.

Про це свідчать дані РНБО.

Так, число активних випадків COVID-19 в Україні вже становить 25875 осіб. Померли від недуги 1249 осіб, у тому числі 22 - за останню добу. З початку пандемії в Україні від коронавірусу вилікувались 21 376 осіб.

Найбільше нових випадків підтвердили у Львівській (138), Закарпатській (107) областях і в Києві (78 випадків).

У Херсонській і Луганській областях за минулу добу не виявили нових випадків COVID-19.

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що Україна не зможе перемогти пандемію COVID-19, якщо громадяни та бізнес не будуть виконувати обмежувальні заходи, що розробив Кабінет міністрів.

Крім того, в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що джерелом поширення COVID-19 могли стати 9000 закладів.

Також РБК-Україна писало, що до ослаблення карантину не готові Київ і ще сім областей.