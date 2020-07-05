В Украине за сутки подтвердили 823 новых случая COVID-19

За последние сутки в Украине подтвердили 823 случаев COVID-19, а общее число заболевших с начала пандемии уже достигло 48500 человек. Выздоровел за последние 24 часа 221 человек.

Об этом свидетельствуют данные СНБО.

Так, число активных случаев COVID-19 в Украине уже составляет 25875 человек. Умерли от недуга 1249 человек, в том числе 22 - за последние сутки. С начала пандемии в Украине от коронавируса вылечились 21 376 человек.

Больше всего новых случаев подтвердили во Львовской (138), Закарпатской (107) областях и в Киеве (78 случаев).

В Херсонской и Луганской областях за минувшие сутки не выявили новых случаев COVID-19.

Напомним, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что Украина не сможет победить пандемию COVID-19, если граждане и бизнес не будут выполнять ограничительные меры, которые разработал Кабинет министров.

Кроме того, в Министерстве здравоохранения заявили, что источником распространения COVID-19 могли стать 9000 заведений.

Также РБК-Украина писало, что к ослаблению карантина не готовы Киев и еще семь областей.