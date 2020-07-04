ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ляшко озвучив головна умова для перемоги України над COVID-19

Новини » Коронавірус     04.07.2020 - 19:44
Ляшко озвучив головна умова для перемоги України над COVID-19
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

В Україні щодня фіксують від 800 нових випадків коронавірусу

Україна не зможе перемогти пандемію COVID-19, якщо громадяни і бізнес не будуть виконувати обмежувальні заходи, що розробив Кабінет міністрів. У зв'язку з цим в Україні щодня підтверджують 800-1000 нових випадків зараження.

Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі "Україна 24".

При цьому він зазначив, що не прописування норм призводить до того, що люди їх порушують, а це, в свою чергу, формує негативний імідж і потенційне джерело інфікування коронавірусу.

На думку Ляшка, зростання числа інфікованих на пряму залежить від пом'якшення карантину та сприйняття людьми адаптивного карантину як скасування всіх обмежень.

Нагадаємо, за останню добу COVID-19 підтвердили у 914 пацієнтів.

Крім того, до ослаблення карантину не готові Київ і ще сім областей.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: РБК-Україна

Теги Новини України КоронавірусВиктор Ляшко
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся