В Україні за добу коронавірусом заразились 20 дітей

В Україні за добу заразились коронавірусом 20 дітей. Про це повідомив головний санлікар Віктор Ляшко, передає кереспондент РБК-Україна.

Ляшко зазначив, що є і випадки серед медичних працівників.

"В Україні за минулу добу зареєстровано нових 206 випадків коронавірусної хвороби, з них 20 випадків серед дітей. На жаль, серед зареєстрованих випадків є і випадки серед медичних працівників", - сказав Ляшко.

Нагадаємо, за добу в Україні заразились 206 людей. Різко зросла кількість заражених у Дніпропетровській області, з 15 до 41. Найбільше заражених у Києві - 256 випадків.

Зазначимо, в Україні за добу зафіксували 7 нових летальних випадків, пов'язаних з захворюванням коронавірусом. Всього померли 52 людини.

Додамо, станом на 9:30 8 квітня в Україні зафіксовано 1668 випадків зараження коронавірусом. За добу було зафіксовано 206 нових випадків. Крім того, 35 пацієнтів одужало.

Нагадаємо, в Чернівецькій області на коронавірус Covid-19 виявили у трьох священників.

Також у Тернопільській області помер священник, у якого першим у Тернопільській області лабораторно підтвердили коронавірус.