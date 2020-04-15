ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україні за добу коронавірусом захворіли 90 медиків

Новини » Коронавірус     15.04.2020 - 09:42
В Україні за добу коронавірусом захворіли 90 медиків
Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)

Всього за добу підтвердили 392 захворювання

За минулу добу, 14 квітня, в Україні коронавірусом заразилися 90 медичних працівників. Про це під час брифінгу заявив Міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, всього за добу підтвердили 392 нових випадки захворювання коронавірусом.

"За останню добу захворіло 392 особи, з них 29 дітей, 90 медичних працівників. Госпіталізовано за добу 120 осіб", - заявив Степанов.

Відзначимо, за даними Центру громадського здоров'я, станом на 9:00 15 квітня в Україні 3764 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 143 пацієнта одужали. За добу зафіксовано 392 нових випадку.

Також РБК-Україна писало, що в Україні кількість жертв коронавіруса перевищило 100 чоловік. За минулу добу підтвердили 10 смертей від COVID-19. Таким чином кількість летальних випадків збільшилася до 108.

Крім цього повідомлялося, що в Житомирській області у 12 медиків лабораторно підтвердили коронавірус. Стан одного з медпрацівників оцінюється як середньотяжкий.

Першу смерть через коронавірус зафіксували у Полтавській області Коронавірусом заразилися понад 2 млн жителів планети
Новини України медикиМаксим СтепановКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся