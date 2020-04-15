В Україні за добу коронавірусом захворіли 90 медиків

Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)

Всього за добу підтвердили 392 захворювання

За минулу добу, 14 квітня, в Україні коронавірусом заразилися 90 медичних працівників. Про це під час брифінгу заявив Міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, всього за добу підтвердили 392 нових випадки захворювання коронавірусом.

"За останню добу захворіло 392 особи, з них 29 дітей, 90 медичних працівників. Госпіталізовано за добу 120 осіб", - заявив Степанов.

Відзначимо, за даними Центру громадського здоров'я, станом на 9:00 15 квітня в Україні 3764 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 143 пацієнта одужали. За добу зафіксовано 392 нових випадку.

Також РБК-Україна писало, що в Україні кількість жертв коронавіруса перевищило 100 чоловік. За минулу добу підтвердили 10 смертей від COVID-19. Таким чином кількість летальних випадків збільшилася до 108.

Крім цього повідомлялося, що в Житомирській області у 12 медиків лабораторно підтвердили коронавірус. Стан одного з медпрацівників оцінюється як середньотяжкий.