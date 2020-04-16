В Україні за добу коронавірусом захворіли 100 медиків

За минулу добу в Україні підтвердили 100 нових захворювань коронавірусом серед медичних працівників. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Всього за минулу добу підтвердили 397 нових випадків захворювання в країні, 29 з яких - у дітей.

"За минулу добу захворіли 397 громадян, з них 29 дітей і 104 медичних працівника. Госпіталізовано 87 осіб, з них троє дітей і 12 медпрацівників", - заявив Степанов

Нагадаємо, за даними Міністерства охорони здоров'я на ранок 16 квітня, в Україні 4161 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, 186 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 397 нових випадків.

Раніше РБК-Україна писало, що за минулу добу в Україні зафіксували 8 нових летальних випадків від коронавіруса. Всього в країні жертвами COVID-19 стали 116 осіб.

Також повідомлялося, що за інформацією телеканалу Fox News, коронавірус COVID-19 виник в Уханьский лабораторії, її працівник став "нульовим пацієнтом". Також джерела телеканалу додали, що ситуація з поширенням коронавіруса може стати "самим дорогим урядовим прикриттям всіх часів".