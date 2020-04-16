В Украине за сутки коронавирусом заболели 100 медиков

За минувшие сутки в Украине подтвердили 100 новых заболеваний коронавирусом среди медицинских работников. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

Всего за прошлые сутки подтвердили 397 новых случаев заболевания в стране, 29 из которых - у детей.

"За минувшие сутки заболели 397 граждан, из них 29 детей и 104 медицинских работника. Госпитализированы 87 человек, из них трое детей и 12 медработников", - заявил Степанов

Напомним, по данным Министерства здравоохранения на утро 16 апреля, в Украине 4161 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, 186 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 397 новых случаев.

Ранее РБК-Украина писало, что за прошлые сутки в Украине зафиксировали 8 новых летальных случаев от коронавируса. Всего в стране жертвами COVID-19 стали 116 человек.

Также сообщалось, что по информации телеканала Fox News, коронавирус COVID-19 возник в Уханьский лаборатории, ее работник стал "нулевым пациентом". Также источники телеканала добавили, что ситуация с распространением коронавируса может стать "самим дорогим правительственным прикрытием всех времен".