В Україні за добу від коронавірусу померли ще 7 осіб

В Україні за добу зафіксували 7 нових летальних випадків, пов'язаних з захворюванням коронавірусом. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

За даними МОЗ, станом на ранок 8 квітня в Україні померли 52 пацієнти, хворих на COVID-19.

Нагадаємо, станом на ранок, 7 квітня, було відомо про 45 летальних випадків.

Загалом в Україні лабораторно підтверджено 1668 випадків зараження коронавірусом, 35 пацієнтів одужали. Таким чином, за добу було зафіксовано 206 нових випадків.

Раніше повідомлялося, що в місті Первомайськ Дніпропетровської області підтвердили 15 нових випадків коронавірусу. У зв'язку зі спалахом інфекції навколо міста будуть встановлені додаткові карантинні пости.

Також РБК-Україна писало, що у Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій України заявили про перший летальний випадок від коронавірусу на території ОРДЛО.

Всього у світі зафіксовано майже 1,5 млн випадків заражень COVID-19. Кількість смертей перевищила 81 тис.